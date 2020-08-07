Shithouse Filmi Shithouse filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shithouse filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cooper Raiff’in yönetip başrollerini Logan Miller ve Dylan Gelula ile paylaştığı filmde ailesinden uzakta bir şehirde üniversite eğitimi alan bir öğrencinin yaşadıkları ele alınıyor.

Evini özleyen bir üniversite birinci sınıf öğrencisi, bir partiye gider ve geceyi kötü bir gün geçiren ikinci sınıf öğrencisi RA'yla geçirir.

Yönetmen: Cooper Raiff

Senaryo: Cooper Raiff

Oyuncular: Cooper Raiff, Dylan Gelula, Amy Landecker, Logan Miller, Olivia Welch, Abby Quinn, Joy Sunday, Ashley Padilla, Tre Hall, Tre Hall, Alina Patra, Chinedu Unaka, Nick Saso

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Shithouse

Yapımcı Firma: CMR Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CMR Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Shithouse Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com