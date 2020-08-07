Shithouse Filmi
Shithouse filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shithouse filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Cooper Raiff’in yönetip başrollerini Logan Miller ve Dylan Gelula ile paylaştığı filmde ailesinden uzakta bir şehirde üniversite eğitimi alan bir öğrencinin yaşadıkları ele alınıyor.
Evini özleyen bir üniversite birinci sınıf öğrencisi, bir partiye gider ve geceyi kötü bir gün geçiren ikinci sınıf öğrencisi RA'yla geçirir.
Yönetmen: Cooper Raiff
Senaryo: Cooper Raiff
Oyuncular: Cooper Raiff, Dylan Gelula, Amy Landecker, Logan Miller, Olivia Welch, Abby Quinn, Joy Sunday, Ashley Padilla, Tre Hall, Tre Hall, Alina Patra, Chinedu Unaka, Nick Saso
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Shithouse
Yapımcı Firma: CMR Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CMR Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com