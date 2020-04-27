Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Şarkıcı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans ettiğini görünce duygusal anlar yaşadı. Sağlıkçıların dans videosunu kendi hesabından paylaşan şarkıcı, "Bu videolar harika, gurur duydum" dedi.

Dünya çapında yayılan koronavirüse karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları Shakira'nın dillere dolanan Waka Waka isimli şarkısıyla dans ederek moral buldu. Bu videoları izleyen Shakira ise duygusal anlar yaşadı.

"BENİM ŞARKIMIN SİZİN OLMASINDAN GURUR DUYDUM"

TikTok'ta sağlık çalışanlarının çektiği bir videoyu gören ve Instagram hesabından bu videoyu paylaşan Shakira, "Bu videolar harika ve benim şarkımın şimdi sizin olmasından gurur duydum. Zor zamanlarda moral verici oldu. En önde savaşan kahramanlara, yaptıklarınız için çok teşekkürler" notunu düştü.

ŞARKI SÖZLERİ SAĞLIKÇILARI AKILLARA GETİRİYOR

Shakira'nın 2010 yılında dünya kupası için yayınlanan Waka Waka şarkısının sözleri ise sağlık çalışanlarını hitap ederek şekilde olması dikkatlerden kaçmadı. Şarkının sözleri ise şu şekilde:

Sen iyi bir askersin, savaşını seçiyorsun.

Kendini toparla ve silkelen!

Tekrar iktidara geç.

Ön cephedesin, herkes seyrediyor.

Bunun ciddi olduğunu biliyorsun"