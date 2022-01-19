Shadow Warrior 3'ün çıkış tarihi açıklandı

Shadow Warrior 3, Microsoft Xbox mağazasındaki listeye göre 1 Mart 2022'de çıkış yapacak. Xbox mağazasına göre, Shadow Warrior 3 için ön sipariş verenler serinin ilk iki oyunu Shadow Warrior ve Shadow Warrior 2'ye anında erişim kazanıyor. Pakette ayrıca ön siparişe özel bir de Sınırlı Sürüm Katana Görünümü yer alıyor.

Oyun tasarımcısı Pawel Kowalewski 2020 yılında, "Oyuncunun dikkatini aksiyondan uzaklaştırmak istemiyoruz" dedi. "Kimsenin beş dakika boyunca yerinde durup, yüzde ne olursa olsun bazı istatistikleri artırmak için silahına ne yükseltme koyması gerektiğini merak etmesini istemiyoruz. İlk Shadow Warrior'a geri dönüyoruz ve her şeyi yükseltiyoruz." sözlerine yer verdi.

Shadow Warrior, iblis orduları aracılığıyla savaşan modern bir ninja savaşçısı olan Lo Wang'ın istismarlarına odaklanan birinci şahıs nişancı video oyunları serisidir.

Shadow Warrior 3, 1 Mart 2022 tarihinde Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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