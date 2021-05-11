Shadow Warrior 3 adına yeni oynanış videosu geldi!
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Shadow Warrior 3 adına yeni oynanış videosu geldi!

Shadow Warrior 3 adına yeni oynanış videosu geldi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şahane müziklerin ve kötü şakaların oyunu olacak tarzda görünen Shadow Warrior 3 adına yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Flying Wild Hog'un geliştirdiği ve Devolver Digital'in yayıncılığını üstlendiği Shadow Warrior 3 adına aksiyon dolu yeni bir oynanış videosu geldi.

Şahane müziklerin ve kötü şakaların oyunu olacak tarzda görünen Shadow Warrior 3 adına yeni bir oynanış videosu yayınlandı. IGN tarafından paylaşımı yapılan video içerisinde oyundaki silahlara ve oynanış tarzına yönelik ipucu tadında görüntüler bulunuyor. Eğer serinin önceki oyunlarından herhangi birini oynadıysanız, tanıdık gelen atmosferi ve komple yeni hissettiren yapısını göreceksiniz. Shadow Warrior 3 oyunu oldukça eğlenceli gözüküyor.

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Shadow Warrior 3 Oyununun Oynanış Videosu Hareketli

Açıkçası yayınlanan yeni video içerisinde neler yaşandığını yakalayabilmek adına yeniden izlemek gerekiyor. Oynanışın oldukça hızlı bir şekilde olduğu yapım içerisinde kötü şakalarla ve silah çeşitliliğiyle dolu bir hikaye olacağı tahmin edilmektedir. Shadow Warrior serisindeki ilk 2 oyununu oynadıysanız eğer, oyunun bütün olayının bir şeylerle dalga geçilmesi üzere olduğunu bilirsiniz. Aynı zamanda arka taraftan da hikayeyi yürütmeyi severler. Oyun oldukça keyifli!

Kaynak: Playerbros

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