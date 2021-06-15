SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)
Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı uygulanan vatandaşlar Saide Esra Otoğ ile röportaj Emrah Demir ile röportaj Semih Bodur röportaj ANKARA - Ankara'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı...
Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı uygulanan vatandaşlar
Saide Esra Otoğ ile röportaj
Emrah Demir ile röportaj
Semih Bodur röportaj ANKARA - Ankara'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlarla memurların aşılanmasına başlandı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren