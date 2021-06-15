SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)
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SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı uygulanan vatandaşlar Saide Esra Otoğ ile röportaj Emrah Demir ile röportaj Semih Bodur röportaj ANKARA - Ankara'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı...

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı uygulanan vatandaşlar

Saide Esra Otoğ ile röportaj

Emrah Demir ile röportaj

Semih Bodur röportaj ANKARA - Ankara'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlarla memurların aşılanmasına başlandı. (1)

SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)
SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)
SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)
SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
Sağlık Bakanı Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi.
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SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı (1) - Haberler
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