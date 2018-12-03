Sezonun İlk Deve Güreşlerini 10 Bin Kişi İzledi

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin öncülüğünde düzenlenen 21. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri büyük ilgi gördü. Sezonun ilk güreşi olan Pelitköy güreşlerini yaklaşık 10 bin kişi izlerken, büyük heyecan yaşandı.

VATANDAŞLAR GÜN BOYUNCA EĞLENDİ

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy arenasında düzenlenen güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Sabahın erken saatlerinde arenayı dolduran yaklaşık 10 bin kişi hem güreş izledi hem de piknik yaptı. Arenanın çevresinde mangallar yakılırken, davul ve klarnet ekipleri de vatandaşları eğlendirebilmek için gün boyu çaldı. Bazı develer kıran kırana güreşirken, bazıları da kaçmayı tercih etti.

120 DEVE ARENAYA ÇIKTI, 10 BİN KİŞİ İZLEDİ

120 devenin arenaya çıktığı Pelitköy güreşlerinde dereceye giren develerin sahiplerine Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan İlban tarafından kupaları verildi. Güreşleri, CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, AK Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, AK Partili Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan İlban, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce ve yaklaşık 10 bin güreş sever izledi.

"HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI KARŞI ÇIKIYOR OLABİLİR AMA..."

Güreşlerin ilgi gördüğünü anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Deve güreşleri spor kabul ediliyor. Zaten o amaçla yapılıyor. Bazı hayvan hakları koruyucuları buna karşı çıkıyor olabilir. Ama, burada olumsuz bir şey yok. Bakın bu kadar insan keyif alıyor. Bunu izlemeye geliyorlar. Zevkle keyifle izlemeye geliyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gün. Herkes eğleniyor. Piknik havasında deve güreşlerini izliyorlar. Bu bakımdan Pelitköyümüz için de çok güzel oldu. Şenlik havasında bu deve güreşleri yapılıyor. Bu bizim geleneğimiz de olan bir şey. Tertip komitesine çok teşekkür ediyoruz. Bunlara devam edeceğiz" dedi.

"TURİZM AÇISINDAN GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Prof. Dr. Oğuzhan İlban da, "Özellikle turizm açısından çok güzel bir etkinlik. Her geçen gün alternatif turizm yaklaşımlarının geliştirilmeye çalışıldığı turizm sektöründe deve güreşleri festivalleri son derece önemli hale gelmeye başladı. Bölgemizde uzun yıllardan beri devam eden bir etkinlik Turizme son derece önemli katılımlar sağlayabilecek bir etkinlik" şeklinde konuştu.

"DEVE GÜREŞİMİZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Katılımcılara teşekkür eden Pelitköy Mahalle Muhtarı Hasan Vural ise, "Deve güreşimiz büyük ilgi gördü. Güreşlere 120 deve katıldı. Güreşlerimizi yaklaşık 10 bin kişi izliyor. Tüm halkımıza ve devecilere katıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.



