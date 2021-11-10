Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar'a dava açtı

Gazeteci Uğur Dündar, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine dava açtığını duyurdu.

Uğur Dündar, attığı tweette, "Şeffaf, kara parayla hiç işi olmayan, şirketlere asla çökmeyen, dürüstlük timsali, fazilet simgesi, saygın, Avusturya'da kumpasla tutuklanan büyük yatırımcı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) aleyhime tazminat davası açmış. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de ve Türkiye'de başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında 20 Haziran'da Avusturya'da tutuklandı. Avusturya'da üç kez mahkemeye çıkan Korkmaz'ın avukatlarının yaptığı ev hapsi ve tahliye başvuruları ise reddedildi. Gerekçe olarak da kaçma şüphesi gösterildi.

İşte bu tahliye başvuruları olumsuz sonuçlanınca da Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları bu kez müvekkillerinin ABD'de değil Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de geri çevirdi. Bugün itibariyle Sezgin Baran Korkmaz, 140 gündür cezaevinde bulunuyor.

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