Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı
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Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı

Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı
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Film yapımcısı Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz, haksız yere kendisine alacak davası açan eski kayınvalidesi Aysel İnanoğlu hakkında dolandırıcılık davası açtı.

Yeşilçam filmlerinde rol aldığı Sezercik karakteriyle tanınan Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz, kayınvalidesi Aysel Inanoğlu'ndan şikayetçi oldu. Yılmaz, kendisine 100 bin TL borç verdiğini iddia edip mahkemeye sahte dekont sunduğunu Merkez Bankası kayıtlarıyla ispatladığı eski kayınvalidesi ve banka yetkililerinden şikayetçi oldu.

GELİNİNE BORÇ VERDİĞİNİ SÖYLEYİP DAVA AÇTI

İddiaya göre banka hesaplarına bloke gelen Sezer İnanoğlu, ticari işlerini annesinin hesapları üzerinden görüyordu. Annesi isteği üzerine gelini Zeynep Yılmaz'ın başka bir bankadaki hesabına 100 bin TL yolladı. Parayı tahsil eden Zeynep Yılmaz, eşi Sezer İnanoğlu'nun ödemelerini yaptı. Karı-kocanın boşandığı gün devreye giren anne Aysel İnanoğlu, gelini hakkında ona borç verdiğini öne sürerek dava açtı. Aysel İnanoğlu daha sonra gelinine borç yolladığına dair yeni bir banka dekontu hazırlattı.

BORÇ ALMADIĞINI İSPATLADI

Zeynep Yılmaz, Merkez Bankası kayıtlarından orijinal dekontta borç ibaresinin olmadığı ve daha sonradan eski kayınvalidesinin talebiyle banka şubesinde eklendiğini ispatladı. Yılmaz, sahte dekontu mahkemeye sunduğunu öne sürdüğü Aysel İnanoğlu, banka görevlisi ve yalan tanıklıkla yargılamayı etkilediğini iddia ettiği Erhan Çamur'dan şikayetçi oldu.

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