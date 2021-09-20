Sezen Aksu - Yandı İçim sözleri! 'Yandı İçim' şarkı sözleri nelerdir?
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Yandı İçim 17 Eylül tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 15 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sezen Aksu - Yandı İçim sözleri! 'Yandı İçim' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Sezen Aksu - Yandı İçim şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
SEZEN AKSU - YANDI İÇİM ŞARKI SÖZLERİ
E pek kolay geçmedi günler
Gelenler, gidenler, neler neler...
Delirdim, delirdim, delirdim
Çok öldüresim vardı, çok sevesim
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Küfür, kâfir ağız dolusu sayıp sövdüm
Özledim köpek gibi, hasretinden öldüm
Ufaldıkça ufaldım, toza zerreye döndüm
Bu elim hadisede gerçek yüzümü gördüm Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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Ay yandı içim...
Ay yandı içim...
Ay yandı içim...
SÖZ VE MÜZİK KİME AİT?
Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir. Düzenleme ise Murat Acar'a aittir.
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