Sezen Aksu - Yandı İçim sözleri! 'Yandı İçim' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Sezen Aksu - Yandı İçim sözleri! 'Yandı İçim' şarkı sözleri nelerdir?

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Sezen Aksu - Yandı İçim sözleri! 'Yandı İçim' şarkı sözleri nelerdir?

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Yandı İçim 17 Eylül tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 15 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sezen Aksu - Yandı İçim sözleri! 'Yandı İçim' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...

Sezen Aksu - Yandı İçim şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

SEZEN AKSU - YANDI İÇİM ŞARKI SÖZLERİ

E pek kolay geçmedi günler

Gelenler, gidenler, neler neler...

Delirdim, delirdim, delirdim

Çok öldüresim vardı, çok sevesim

*****

Küfür, kâfir ağız dolusu sayıp sövdüm

Özledim köpek gibi, hasretinden öldüm

Ufaldıkça ufaldım, toza zerreye döndüm

Bu elim hadisede gerçek yüzümü gördüm Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

*****

Ay yandı içim... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ay yandı içim...

Ay yandı içim...

Ay yandı içim...

SÖZ VE MÜZİK KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir. Düzenleme ise Murat Acar'a aittir.

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