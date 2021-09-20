Sezen Aksu - Yandı İçim sözleri! 'Yandı İçim' şarkı sözleri nelerdir?

Sezen Aksu - Yandı İçim şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

SEZEN AKSU - YANDI İÇİM ŞARKI SÖZLERİ

E pek kolay geçmedi günler

Gelenler, gidenler, neler neler...

Delirdim, delirdim, delirdim

Çok öldüresim vardı, çok sevesim

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Küfür, kâfir ağız dolusu sayıp sövdüm

Özledim köpek gibi, hasretinden öldüm

Ufaldıkça ufaldım, toza zerreye döndüm

Bu elim hadisede gerçek yüzümü gördüm Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Ay yandı içim...

Ay yandı içim...

Ay yandı içim...

SÖZ VE MÜZİK KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir. Düzenleme ise Murat Acar'a aittir.

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