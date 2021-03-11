Sezen Aksu - Küçüğüm şarkı sözleri! 'Küçüğüm' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - Küçüğüm şarkı sözleri! 'Küçüğüm' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

11.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:55
Sezen Aksu - Küçüğüm şarkı sözleri! 'Küçüğüm' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Küçüğüm şarkısının sözleri merak edildi. Peki Küçüğüm şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Küçüğüm şarkı sözleri sizlerle...

KÜÇÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden bütün hatalarım

Öğünmem bu yüzden

Bu yüzden

Kendimi özel önemli zannetmem

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden bütün saçmalamam

Yenilmem bu yüzden

Bu yüzden

Kendime hala güvensizliğim

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden bütün korkularım

Gururum bu yüzden

Bu yüzden

Çocuk gibi korunmasızlığım

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

Bu yüzden sonsuz endişem

Savunmam

Bu yüzden

Bu yüzden

Bir küçük iz bırakmak için didinmem

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Ne kadar az yol almışım

Ne kadar az

Yolun başındaymışım meğer

Elimde yalandan

Kocaman, rengarenk

Geçici oyuncak zaferler

Küçüğüm

Daha çok küçüğüm

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