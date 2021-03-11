Sezen Aksu - Küçüğüm şarkı sözleri! 'Küçüğüm' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Küçüğüm şarkısının sözleri merak edildi. Peki Küçüğüm şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - Küçüğüm şarkı sözleri sizlerle...
KÜÇÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün hatalarım
Öğünmem bu yüzden
Bu yüzden
Kendimi özel önemli zannetmem
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün saçmalamam
Yenilmem bu yüzden
Bu yüzden
Kendime hala güvensizliğim
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün korkularım
Gururum bu yüzden
Bu yüzden
Çocuk gibi korunmasızlığım
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm
Bu yüzden sonsuz endişem
Savunmam
Bu yüzden
Bu yüzden
Bir küçük iz bırakmak için didinmem
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az
Yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan
Kocaman, rengarenk
Geçici oyuncak zaferler
Küçüğüm
Daha çok küçüğüm