Sezen Aksu - Kaçın Kurası şarkı sözleri! 'Kaçın Kurası' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - Kaçın Kurası şarkı sözleri! 'Kaçın Kurası' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

11.03.2021 22:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:15
Sezen Aksu - Kaçın Kurası şarkı sözleri! 'Kaçın Kurası' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Kaçın Kurası şarkısının sözleri merak edildi. Peki Kaçın Kurası şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Kaçın Kurası şarkı sözleri sizlerle...

SEZEN AKSU - KAÇIN KURASI ŞARKI SÖZLERİ

Gönül gözüm kapalı

Bilerek sana yazılıyorum

A penceresi aralı

Her yerine bayılıyorum

Yavrum baban nereli

Nereden bu kaşın gözün temeli

Sana neler demeli

Ay seni çıtır çıtır yemeli

Anam babam aman

Kaçın kurası bu

Ne baş belası bu

Gönül kirası bu

Anam babam aman

Kaçın kurası bu

Ne baş belası bu

Gönül kirası, ah

Aman bize nasip olur inşallah

Boyuna da posuna da bin maşallah

Senden gelecek cefalara

Nazlara sözlere sazlara eyvallah

Aman bize nasip olur inşallah

Boyuna da posuna da bin maşallah

Senden gelecek cefalara

Nazlara sözlere sazlara eyvallah

Gönül gözüm kapalı

Bilerek sana yazılıyorum

A penceresi aralı

Her yerine bayılıyorum

Yavrum baban nereli

Nereden bu kaşın gözün temeli

Sana neler demeli

Ay seni çıtır çıtır yemeli

Anam babam aman

Kaçın kurası bu

Ne baş belası bu

Gönül kirası bu

Anam babam aman

Kaçın kurası bu

Ne baş belası bu

Gönül kirası, ah

Aman bize nasip olur inşallah

Boyuna da posuna da bin maşallah

Senden gelecek cefalara

Nazlara sözlere sazlara eyvallah

Aman bize nasip olur inşallah

Boyuna da posuna da bin maşallah

Senden gelecek cefalara

Nazlara sözlere sazlara eyvallah

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