Sezen Aksu - Kaçın Kurası şarkı sözleri! 'Kaçın Kurası' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Kaçın Kurası şarkısının sözleri merak edildi. Peki Kaçın Kurası şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - Kaçın Kurası şarkı sözleri sizlerle...
SEZEN AKSU - KAÇIN KURASI ŞARKI SÖZLERİ
Gönül gözüm kapalı
Bilerek sana yazılıyorum
A penceresi aralı
Her yerine bayılıyorum
Yavrum baban nereli
Nereden bu kaşın gözün temeli
Sana neler demeli
Ay seni çıtır çıtır yemeli
Anam babam aman
Kaçın kurası bu
Ne baş belası bu
Gönül kirası bu
Anam babam aman
Kaçın kurası bu
Ne baş belası bu
Gönül kirası, ah
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara
Nazlara sözlere sazlara eyvallah
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara
Nazlara sözlere sazlara eyvallah
Gönül gözüm kapalı
Bilerek sana yazılıyorum
A penceresi aralı
Her yerine bayılıyorum
Yavrum baban nereli
Nereden bu kaşın gözün temeli
Sana neler demeli
Ay seni çıtır çıtır yemeli
Anam babam aman
Kaçın kurası bu
Ne baş belası bu
Gönül kirası bu
Anam babam aman
Kaçın kurası bu
Ne baş belası bu
Gönül kirası, ah
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara
Nazlara sözlere sazlara eyvallah
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara
Nazlara sözlere sazlara eyvallah