Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri! "Selam söyleyin…"şarkı sözleri! Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözleri! - Haberler
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Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri! "Selam söyleyin…"şarkı sözleri! Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözleri!

SonDakika.com - Haberler | Gündem

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi. İşte, Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti. Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri! "Selam söyleyin…"şarkı sözleri

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

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Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi. İşte, Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri!

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