Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri! "Selam söyleyin…"şarkı sözleri! Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözleri!
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi. İşte, Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri!
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti. Sezen Aksu Hz. Adem, Hz. Adem şarkı sözleri! "Selam söyleyin…"şarkı sözleri
ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane