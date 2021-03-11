Sezen Aksu - Geri Dön şarkı sözleri! 'Geri Dön' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - Geri Dön şarkı sözleri! 'Geri Dön' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

11.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:15
Sezen Aksu - Geri Dön şarkı sözleri! 'Geri Dön' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Geri Dön şarkısının sözleri merak edildi. Peki Geri Dön şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Geri Dön şarkı sözleri sizlerle...

SEZEN AKSU - GERİ DÖN ŞARKI SÖZLERİ

Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam

Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından

Dön demeye utanırım zavallı korkularımla

Arkasına saklandığım gururumdan

Geri dön geri dön, ne olur geri dön

Uzanıp tutuver elimi bir gün

Utanır diyemem ne olur geri dön

Olur da bir gün sen de özlersen

Olur da bir gün sen de

Gözlerimle buluşmayı istersen

Uzanıp tutuver elimi bir gün

Utanır diyemem ne olur geri dön

Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken

Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken

Bazen bir dost ya da bazen bir çiçekle

Evime gelirsin

Her şey seni hatırlatır da yeniden

Geri dön geri dön, ne olur geri dön

Uzanıp tutuver elimi bir gün

Utanır diyemem ne olur geri dön

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