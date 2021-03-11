Sezen Aksu - Geri Dön şarkı sözleri! 'Geri Dön' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Geri Dön şarkısının sözleri merak edildi. Peki Geri Dön şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - Geri Dön şarkı sözleri sizlerle...
SEZEN AKSU - GERİ DÖN ŞARKI SÖZLERİ
Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam
Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından
Dön demeye utanırım zavallı korkularımla
Arkasına saklandığım gururumdan
Geri dön geri dön, ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
Olur da bir gün sen de özlersen
Olur da bir gün sen de
Gözlerimle buluşmayı istersen
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken
Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken
Bazen bir dost ya da bazen bir çiçekle
Evime gelirsin
Her şey seni hatırlatır da yeniden
Geri dön geri dön, ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön