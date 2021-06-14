Sezen Aksu - Deli Divane şarkı sözleri! 'Deli Divane' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Sezen Aksu - Deli Divane şarkı sözleri! 'Deli Divane' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sezen Aksu - Deli Divane şarkı sözleri! 'Deli Divane' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Deli Divane Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 800 bin izlenme ve 28 bin beğeni alan şarkının sözleri nedir merak edildi. Peki, Sezen Aksu - Deli Divane şarkı sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Deli Divane şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Deli Divane şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait? Detaylar haberimizde.

SEZEN AKSU - DELİ DİVANE ŞARKI SÖZLERİ

Ne olur korksam, ne olur korkmasam?

Duruyor mu damarda akacak kan?

Ne göreyim, fırlamış yerinden

Yetişemedim yüreğimin arkasından

***

Sende ne var, akıl fikir ermez

Düşüne düşüne vakit kaybedilmez

Vurulacağı günü büyücü de bilmez

Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan

***

Kaçırayım mı seni gece inince?

Ay bulutun ardına gizlenince

Yıkıp indireyim mi bu memleketi?

Sen evet deyince

***

Kaçırayım mı seni gece inince?

Ay bulutun ardına gizlenince

Yıkıp indireyim mi bu memleketi?

Sen evet deyince

***

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

***

Sende ne var, akıl fikir ermez

Düşüne düşüne vakit kaybedilmez

Vurulacağı günü büyücü de bilmez

Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan

***

Kaçırayım mı seni gece inince?

Ay bulutun ardına gizlenince

Yıkıp indireyim mi bu memleketi?

"Evet" deyince

***

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sezen Aksu - Deli Divane şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme aldı ve 28 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Ayda Tunç, İlker Bayraktar

Haber Yorumları
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Sezen Aksu - Deli Divane şarkı sözleri! 'Deli Divane' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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