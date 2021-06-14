Sezen Aksu - Deli Divane şarkı sözleri! 'Deli Divane' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Deli Divane Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 800 bin izlenme ve 28 bin beğeni alan şarkının sözleri nedir merak edildi. Peki, Sezen Aksu - Deli Divane şarkı sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Deli Divane şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Deli Divane şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait? Detaylar haberimizde.

SEZEN AKSU - DELİ DİVANE ŞARKI SÖZLERİ

Ne olur korksam, ne olur korkmasam?

Duruyor mu damarda akacak kan?

Ne göreyim, fırlamış yerinden

Yetişemedim yüreğimin arkasından

***

Sende ne var, akıl fikir ermez

Düşüne düşüne vakit kaybedilmez

Vurulacağı günü büyücü de bilmez

Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan

***

Kaçırayım mı seni gece inince?

Ay bulutun ardına gizlenince

Yıkıp indireyim mi bu memleketi?

Sen evet deyince

***

Kaçırayım mı seni gece inince?

Ay bulutun ardına gizlenince

Yıkıp indireyim mi bu memleketi?

Sen evet deyince

***

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

***

Sende ne var, akıl fikir ermez

Düşüne düşüne vakit kaybedilmez

Vurulacağı günü büyücü de bilmez

Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan

***

Kaçırayım mı seni gece inince?

Ay bulutun ardına gizlenince

Yıkıp indireyim mi bu memleketi?

"Evet" deyince

***

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

Deli divane, deli divanenim işte

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sezen Aksu - Deli Divane şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme aldı ve 28 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Ayda Tunç, İlker Bayraktar