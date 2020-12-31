Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim sözleri! Ben De Yoluma Giderim şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim sözleri! Ben De Yoluma Giderim şarkısının tüm sözleri nelerdir?

31.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:10
Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim sözleri! Ben De Yoluma Giderim şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Aleyna Tilki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Sezen Aksu'nun Ben De Yoluma Giderim şarkısını seslendirdi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ben De Yoluma Giderim sözleri nedir? Ben De Yoluma Giderim şarkısı kime ait? Sözleri nedir?

Ben De Yoluma Giderim sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz.

SEZEN AKSU - BEN DE YOLUMA GİDERİM ŞARKI SÖZLERİ

Peki nasıl istersen öyle olsun

Tutamam tutamam gideni

Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi

Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi?

Giden gitmiştir zaten

Kesemem kesemem yolunu

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Beni özle isterim beni çok özle

Üzül üzül bir süre

En azından ince bir kabuk bağlasın

Azıcık eşitlik sağlasın

Giden gitmiştir zaten

Kesemem kesemem yolunu

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

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