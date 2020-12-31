Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim sözleri! Ben De Yoluma Giderim şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Aleyna Tilki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Sezen Aksu'nun Ben De Yoluma Giderim şarkısını seslendirdi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ben De Yoluma Giderim sözleri nedir? Ben De Yoluma Giderim şarkısı kime ait? Sözleri nedir?
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SEZEN AKSU - BEN DE YOLUMA GİDERİM ŞARKI SÖZLERİ
Peki nasıl istersen öyle olsun
Tutamam tutamam gideni
Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi
Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi?
Giden gitmiştir zaten
Kesemem kesemem yolunu
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Beni özle isterim beni çok özle
Üzül üzül bir süre
En azından ince bir kabuk bağlasın
Azıcık eşitlik sağlasın
Giden gitmiştir zaten
Kesemem kesemem yolunu
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim