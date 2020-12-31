Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim sözleri! Ben De Yoluma Giderim şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Aleyna Tilki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Sezen Aksu'nun Ben De Yoluma Giderim şarkısını seslendirdi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ben De Yoluma Giderim sözleri nedir? Ben De Yoluma Giderim şarkısı kime ait? Sözleri nedir?