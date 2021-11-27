Sezen Aksu - Belki De Aşk Lazım Değildir sözleri! 'Belki De Aşk Lazım Değildir' şarkı sözleri nelerdir?
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Belki De Aşk Lazım Değildir Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 13 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Belki De Aşk Lazım Değildir sözleri nelerdir? Belki De Aşk Lazım Değildir şarkı sözleri sizlerle...
Belki De Aşk Lazım Değildir şarkısının sözleri Sezen Aksu'ya aittir. Sezen Aksu - Belki De Aşk Lazım Değildir şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
BELKİ DE AŞK LAZIM DEĞİLDİR ŞARKI SÖZLERİ
Öpeyim de geçsin mi?
Acıyor mu çok kesilen yer?
Bilirim ah, ne hüzündür
Terim tuzundur, bir izin ver
*****
Tanıdım yarandan
Aynı silahtı beni vuran
Affettim vurulurken
O daha fazla öldü benden
*****
Belki de aşk lazım değildir
Sıcacık bir el yeter
Kimse ölmez aşktan maşktan
Öyle gelir, öyle gelir
*****
Ben sana bir dal olurum
Sen arı ol, ben bal olurum
Benim sende yüreğim var
Bir bakarsın yâr olurum
*****
Tanıdım duruşundan
Güçlendirir ya öldürmeyen
Ve içini dışına
Bir daha da hiç bildirmeyen
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