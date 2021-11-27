Sezen Aksu - Belki De Aşk Lazım Değildir sözleri! 'Belki De Aşk Lazım Değildir' şarkı sözleri nelerdir?

Belki De Aşk Lazım Değildir şarkısının sözleri Sezen Aksu'ya aittir. Sezen Aksu - Belki De Aşk Lazım Değildir şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BELKİ DE AŞK LAZIM DEĞİLDİR ŞARKI SÖZLERİ

Öpeyim de geçsin mi?

Acıyor mu çok kesilen yer?

Bilirim ah, ne hüzündür

Terim tuzundur, bir izin ver

*****

Tanıdım yarandan

Aynı silahtı beni vuran

Affettim vurulurken

O daha fazla öldü benden

*****

Belki de aşk lazım değildir

Sıcacık bir el yeter

Kimse ölmez aşktan maşktan

Öyle gelir, öyle gelir

*****

Ben sana bir dal olurum

Sen arı ol, ben bal olurum

Benim sende yüreğim var

Bir bakarsın yâr olurum

*****

Tanıdım duruşundan

Güçlendirir ya öldürmeyen

Ve içini dışına

Bir daha da hiç bildirmeyen

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet