Sezen Aksu Belki De Aşk Lazım Değildir şarkı sözleri! Sezen Aksu Belki De Aşk Lazım Değildir sözleri nedir?
Kimi şarkı sözleri vardır ki yaşanmışlık kokar, dinleyeni bir diyardan başka bir diyara sürekler. Sezen Aksu şarkıları ve Sezen aksu şarkı sözleri bunlardan biridir. Yaşanmışlıklar, acılar Sezen Aksu en güzel şarkı sözlerinin bizlerin de tanıklık etmesini sağlamıştır. Sezen Aksu Belki De Aşk Lazım Değildir şarkı sözleri! Sezen Aksu Belki De Aşk Lazım Değildir sözleri nedir? Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Belki De Aşk Lazım Değildir sözleri nedir?
Sezen Aksu Belki De Aşk Lazım Değildir sözleri nedir? sorusu gündemin merak edilenleri arasında yer alıyor. En kırıldığımız anlarda bir sığınaktır Sezen Aksu şarkı sözleri. Dilden dökülemeyenleri Sezen aksu en güzel şarkı sözleriyle yüreğimize üfler. Yeniden söylediği şarkılar da çok merak edilen Sezen Aksu bir parça daha yayınladı. İşte, Sezen Aksu Belki De Aşk Lazım Değildir şarkı sözleri!
SEZEN AKSU BELKİ DE AŞK LAZIM DEĞİLDİR ŞARKI SÖZLERİ
Öpeyim de geçsin mi?
Acıyor mu çok kesilen yer?
Bilirim ah, ne hüzündür
Terim tuzundur, bir izin ver
***
Tanıdım yarandan
Aynı silahtı beni vuran
Affettim vurulurken
O daha fazla öldü benden
***
Belki de aşk lazım değildir
Sıcacık bir el yeter
Kimse ölmez aşktan maşktan
Öyle gelir, öyle gelir
***
Ben sana bir dal olurum
Sen arı ol, ben bal olurum
Benim sende yüreğim var
Bir bakarsın yâr olurum
***
Tanıdım duruşundan
Güçlendirir ya öldürmeyen
Ve içini dışına
Bir daha da hiç bildirmeyen
- Söz: Sezen Aksu
- Beste: Ayda Tunç, İlker Bayraktar
- Düzenleme: Ayda Tunç, İlker Bayraktar
- Video Prodüksiyon: Videomite
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