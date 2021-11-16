Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmeden evvel son görüntüleri duygulandırdı

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Edebiyat dünyası başta olmak üzere ölümü herkesi yasa boğan ünlü şairin hayata gözlerini yummadan hemen önceki görüntüleri sevenlerini duygulandırdı.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

'Mona Roza' ve 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' gibi pek çok ünlü şiiriyle tanınan Sezai Karakoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Usta edebiyatçının cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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