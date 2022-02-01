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Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti

Malatya'da seyyar telefoncu ile müşterinin tartışmasında silahla bacağından vurulan bir kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da seyyar telefoncu ile müşterinin tartışmasında silahla bacağından vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde seyyar tezgahta cep telefonu satışı yapan M.B. ile müşteri oldukları ileri sürülen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.Ö. tarafından açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan M.B. yaralanırken, olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.Ö. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan bulurken, Ekipler şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti

Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti

Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti

Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti

Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Malatya, 3. Sayfa, Haber

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