Son dakika haberi... Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı Seyrantepe'de sürücüsünün hızını kontrol edemeyip direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak durabildi.

Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı

İSTANBUL - Seyrantepe'de sürücüsünün hızını kontrol edemeyip direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 09.00 sıralarında Seyrantepe Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği tespit edilemeyen erkek sürücü, şirket arabasıyla işe gitmek üzereyken hız kontrolünü sağlayamayınca bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisine sıkışan sürücüyü olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kurtardı. Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlardan Hızır Yılmaz, "Benim aracım yukarı tarafta. Buradan geçiyordum, bomba gibi bir patlama duydum. Çok hızlı geliyordu. Bir beyefendi yaralıydı. Kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Çok hızlıydı, 70-80 km hızı vardı" dedi.

Son dakika haberi... Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi... Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi... Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi... Seyrantepe'de sıkışmalı kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

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