Şeyma Subaşı Yaptı Yine Yapacağını! Çıplak Pozu Olay Yarattı

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir Miami'de olan Subaşı, İstanbul'a döndü. Kaldığı otelin havuz başında objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, bu kez çıplak fotoğrafıyla olay yarattı.

Subaşı'nın olay fotoğrafı bir süre sonra kaldırdığı görüldü.

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