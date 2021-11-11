Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi cephesinde flaş gelişme

Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın aşkının bittiği iddiası gündem olmuştu.

Meedo'yu terk eden Subaşı'nın, sekiz yaşındaki kızı Melisa'yla birlikte eski eşi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği konuşuluyordu.

Bu iddialara dair bir süredir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı son yayınladığı fotoğrafla gündem oldu.

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla olan bir pozunu paylaşıp kalp emojisi koyarak bu iddiaları yalanlamış oldu.