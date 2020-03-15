Şeyma Subaşı ve Guido Senia karantinaya alındı!
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Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

Şeyma Subaşı ve Guido Senia karantinaya alındı!

SON DAKİKA... Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi

15.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:00
Şeyma Subaşı ve Guido Senia karantinaya alındı!

Yurtdışından Türkiye'ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşandı.

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi.

Hastanede bir gece kalan çiftin 'Corona Virüsü' test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.& ;



Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik.

Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım."

Kaynak: Snob Magazin

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