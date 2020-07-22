Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın o pozu;

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına "Bu zamana kadar olan en mükemmel fotoğraf" şeklinde yorumlar yapıldı.