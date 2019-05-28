Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile birlikte sarmaş dolaş poz verdi

Yapığı her hareketle gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile birlikte poz verdiği romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"ŞUNDAN BİR ÇOCUK YAP"

Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, "Bebek, bebek" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içresinde on binlerce beğeni aldı. Şubaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Şundan bir çocuk yap." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Seni ilk defa bu kadar mutlu görüyorum." yorumunu yaptı.

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Şeyma Subaşı, tatil yaptığı İbiza'dan cesur paylaşımlar yapmıştı. Bikinisiyle otel camına yansıyan görüntüsünü çeken Şeyma Subaşı fotoğrafa, "Aynada gördüğüm şey birinin bebeği hala" notunu eklemişti.