Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile birlikte sarmaş dolaş poz verdi
Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Yapığı her hareketle gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile birlikte poz verdiği romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
"ŞUNDAN BİR ÇOCUK YAP"
Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, "Bebek, bebek" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içresinde on binlerce beğeni aldı. Şubaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Şundan bir çocuk yap." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Seni ilk defa bu kadar mutlu görüyorum." yorumunu yaptı.
CESUR PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI
Şeyma Subaşı, tatil yaptığı İbiza'dan cesur paylaşımlar yapmıştı. Bikinisiyle otel camına yansıyan görüntüsünü çeken Şeyma Subaşı fotoğrafa, "Aynada gördüğüm şey birinin bebeği hala" notunu eklemişti.
YORUMLAR (19)
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tam bir yılanCevap Yaz Yayından KaldırKONUK 49: La git yaa. Yılan değil oluklu kertenkele.insanlara zararı yokYayından Kaldır
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Kendi kimliğini küçük düşüyor, yazık. Kıskandırmak hastalığı her ayrılan kişide oluyor ne hikmetse erkek kadın fark etmeksizin. Acunun da çok umrunda sanki xDCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bakalım ne kadar sürecek acun bey kurtuldu senden dicek çok şey varda terbiyem müsade etmiyor kocadan ğörmeCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırTEK TEKERLEK SEMİH: Kes lan patlak lastik1 Yayından Kaldır
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