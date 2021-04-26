Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den

Geçtiğimiz hafta tüm uçağın biletlerini alarak Şeyma Subaşı'na büyük jest yapan mısırlı milyarder, bu kez fenomen isme Miami'de 3,5 milyon dolara (29 milyon TL) bir ev hediye etti.