Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta tüm uçağın biletlerini alarak Şeyma Subaşı'na büyük jest yapan mısırlı milyarder, bu kez fenomen isme Miami'de 3,5 milyon dolara (29 milyon TL) bir ev hediye etti.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan ve adına 11 şirketi bulunan iş insanı Muhammed Al Saloussi'nin jestleri bitmiyor.

ŞEYMA İÇİN MİLYONLARCA DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Şeyma Subaşı uzun bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan Mısırlı milyarder, geçtiğimiz hafta kapattığı uçağın ardından bu kez sevgilisi Subaşı'na fiyatıyla dudak uçuklatan bir ev aldı. İddiaya göre fenomen isim rahat etsin diye Miami'nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı'nda 4 bin metrekarelik lüks villa alan Al Saloussi, bunun için 29 milyon lirayı gözden çıkardı.

Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 20:18:06. #1.15#

title