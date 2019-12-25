Şeyma Subaşı-Melisa Ilıcalı objektiflere takıldı
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Şeyma Subaşı-Melisa Ilıcalı objektiflere takıldı

Attığı her adım, söylediği her cümle ile günbegün magazin dünyasında konuşulan, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa Ilıcalı geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

25.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41
Şeyma Subaşı-Melisa Ilıcalı objektiflere takıldı

Alışveriş merkezinin Pazarı katında bulunan bir şekerlemeci dükkanından çıkarken görüntülenen , muhabirler ile kısa süre sohbet ettikten sonra soru almadan teşekkür etti.

Sadece şekerleme almak için alışveriş merkezine geldiklerini söyleyen , kapıda bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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