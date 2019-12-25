Şeyma Subaşı-Melisa Ilıcalı objektiflere takıldı

25.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41

Alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında bulunan bir şekerlemeci dükkanından çıkarken görüntülenen Subaşı, muhabirler ile kısa süre sohbet ettikten sonra soru almadan teşekkür etti.

Sadece şekerleme almak için alışveriş merkezine geldiklerini söyleyen Şeyma Subaşı, kapıda bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.



