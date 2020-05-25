Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
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Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

Kızı Melisa için gelen mesajlara kendisini överek cevap veren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımını kısa sürede sildi.

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
25.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:40

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, Survivor 2020'nin çekimlerinin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti'nde salgın nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için mahsur kaldı. Vaktini babası Acun Ilıcalı ile geçiren Melisa, sosyal medyada yayılan videolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kızının Survivor yarışmacılarıyla zaman geçirdiği anları izleyen Subaşı, gelen olumlu yorumlara kendisini överek cevap verdi.

PAYLAŞIMINI HEMEN KALDIRDI

Son olarak Survivor bayram özel bölümünde Melisa'nın ekrana gelmesi ve yarışmacılarla vakit geçirmesini izleyen Şeyma Subaşı bir paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında "Melisa ile ilgili güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet; babasının (ailemin ve arkadaşlarımın) her zaman bana söylediği gibi 'kızımız Melisa'yı çok güzel yetiştirdin Şeyma..." notunu yazdı.

Ancak Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımı kısa sürede sildi. Subaşı'nın kısa sürede gündem olan paylaşımını neden sildiği ise henüz bilinmiyor.

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
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