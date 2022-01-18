Şeyma Subaşı, kardeşi Kübra Açıl hakkında bakın ne dedi?

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, 'Survivor Panorama' adlı programda Hakan Hatipoğlu ve Damla Can ile birlikte sunucu olarak yer alıyor. Kübra Açıl'ın sunucu olması sosyal medyada tartışma yarattı. Kübra Açıl'ın kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan ilk yorum geldi. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın, Acun Ilıcalı ile iyi anlaştığı biliniyor. Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da eski eşin ablasıyla yakın dost... Bu arkadaşlık işe de yansıdı. Ilıcalı aldığı yeni kararla Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ı Survivor Panorama'da moderatör yaptı.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kübra Açıl'ın moderatör olması Survivor izleyicisini şaşırttı. Kimisi, "Hiç yakışmamış, sırf tanıdık diye programda yer alıyor" dedi. Kimisi de, "Gayet iyi sunuyor" yorumunda bulundu.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Asıl mesleği spor eğitmenliği olan Kübra Açıl'a ilk destek kardeşi Şeyma Subaşı'ndan geldi. Subaşı paylaşımında "Gurur duyuyorum" dedi. Açıl'a bir sonraki destek ise Şubaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan geldi. Altunkaya paylaşıma kalp emojisi koydu.

Bu yorumlardan sonra bazı takipçiler "Bu nasıl bir ilişki ağı?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.