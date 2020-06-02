Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan fotoğrafını beğendi. Subaşı'nın bu hamlesi ise görenleri şaşırttı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
02.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:58

Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 51. yaş gününü çalışma arkadaşları ve 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kutladı. Şeyma Subaşı'nın doğum gününden kareleri paylaşan Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle pozunun da olduğu fotoğraf albümünü beğenmesi dikkat çekti.

ACUN, SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Uzun yıllar aşk yaşadığı ve bir çocuğunun olduğu Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kalan Şeyma Subaşı, 2 2 sene önce tek celsede boşandı. Kızları Melisa olduğu için aralarındaki bağı koparmayan ikili, yeni aşklara yelken açtı. Kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı, önceki gün Instagram hesabından sevgilisinin de olduğu bir fotoğraf serisi paylaştı. Acun'un kızlarının da olduğu fotoğraf serisini Şeyma Subaşı'nın da beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın beğenisini gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu albümde sevgilisiyle olan fotoğrafı da var neden beğendin?" yorumu yaptı.

Acun Ilıcalı ile 19 yaşında tanışan Şeyma Subaşı, 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya için "Çok küçük ama galiba" yorumunu yapmıştı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

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