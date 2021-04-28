Şeyma Subaşı'nın yeğeni ortaya çıktı! İlk kez poz verdi
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Şeyma Subaşı'nın yeğeni ortaya çıktı! İlk kez poz verdi

Şeyma Subaşı'nın yeğeni ortaya çıktı! İlk kez poz verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, geçtiğimiz ay ikinci çocuğu Doruk'u dünyaya getirdi. Şeyma Subaşı, yeğeniyle ilk kez poz verdi

Son aylarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı aşkla gündemde olan Şeyma Subaşı, Miami'den İstanbul'a döndü.

Subaşı, İstanbul'a döner dönmez ablası Kübra Açıl ve minik yeğeni Doruk ile bir araya geldi. Şeyma Subaşı, yeğeni Doruk'un yüzünü ilk kez gösterdi

Futbolcu Merthan Açıl ile mutlu bir evliliği olan Kübra Açıl, mart ayının başında ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Duru adında bir kızı bulunan çiftin, ikinci bebeği erkek oldu. İkili, bebeklerine Doruk ismini verdi.

KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTILAR

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ablası Kübra Açıl ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla paylaştığı kareyi beğenmiş, iki kardeşin arası bu hamleden sonra bozulmuştu.

Subaşı ve Açıl'ın küslüğü ise çok kısa sürmüştü.

Kaynak: Snob Magazin

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