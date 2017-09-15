Seyitgazi'de 'Uluslararası Kırka Zeybek Festivali' Başlıyor
Seyitgazi Belediyesi tarafında bu sene ilki düzenlenecek olan ’1.Uluslararası Kırka Zeybek Festivali’ 16-17 Eylül tarihlerinde Kırka’da gerçekleşecek.
Seyitgazi Belediyesi tarafında bu sene ilki düzenlenecek olan '1.Uluslararası Kırka Zeybek Festivali' 16-17 Eylül tarihlerinde Kırka'da gerçekleşecek.
Seyitgazi Belediyesi 100'üncü yıl etkinlik kapsamında 16-17 Eylül tarihlerinde Kırka Mahallesi'nde '1'inci Uluslararası Kırka Zeybek Festivali' düzenleyecek. Kırka Mehmet Akif Ersoy Bahçesi'nde Saat 17.00'da başlayacak olan etkinliğin ilk gününde yurt içinden Bursa, İzmir, Uşak, Balıkesir, Manisa, Afyon, Aydın, yurt dışından ise Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya'dan zeybek ekiplerinin gösterileri ile başlayacak. Ardından Nida Ateş, Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray zeybek türküleri seslendirecekler. Gecenin finalinde ise ünlü Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz sahne alacak. Vatandaşlar Hakalmaz'ın sazıyla ve seslendireceği eserlerle türkü ziyafeti çekecek. Programın ikinci gününde ise etkinlikler saat 11.00 da başlayıp, Seyitgazi Tarihi Askerlik Şubesi'nde Okan Murat Öztürk tarafından müzik dinletisi ve 'Anadolu'da Zeybek Kültürü ve Çevre Coğrafyalara Yansımaları' paneli ile son bulacak. - ESKİŞEHİR