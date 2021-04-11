Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
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Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ADANA'da yarış atı seyisliği yapan arkadaşı Selçuk Turan'ı (39) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmekten aranan şüpheli Fırat Polater (40) yakalandı.

ADANA'da yarış atı seyisliği yapan arkadaşı Selçuk Turan'ı (39) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmekten aranan şüpheli Fırat Polater (40) yakalandı. Emniyette sorgulanan Polater'in, aynı hipodromda çalıştığı arkadaşı Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğu ve sık sık kavga ettikleri öğrenildi. Polater, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi. Aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan ve Fırat Polater, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Polater, Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Turan, kanlar içinde yere yığılırken, Fırat Polater ise olay yerinden kaçtı. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Turan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Polater'in Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler Polater'i gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Polater'in cinayeti kabul ettiği ve Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğunu, sık sık kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Polater, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI
Son dakika haberi: SEYİSLİK YAPAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRAT POLATER TUTUKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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