Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
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Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

24.09.2020 00:38 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:44
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi girişinde seyir halindeki bir tırın römorkunun lastikleri alev aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi girişinde seyir halindeki bir tırın römorkunun lastikleri alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bölgede uygulama yapan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu ilçe girişinde meydana gelen olayda seyir halindeki Murat D. idaresindeki 55 UZF 478 plakalı tırın römork bölümündeki lastik balatalarının aşırı ısınması sonucunda lastikler alev aldı. Kısa sürede çoğalan alevler bir anda römorku sardı. O bölgede uygulama yapan ve yangını fark eden Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı polis ekipleri hızla olay yerine giderek yangın tüpünü kaparak yangına müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan polis ekipleri tarafından yangının büyümesi önlenirken bir süre sonra olay yerine ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. İlçe trafik ekiplerince yangın bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Çevre yolunda trafik bir süreliğine dururken yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tır çekicisinin yol dışı edilmesiyle çevre yolunda trafik normal akışına döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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