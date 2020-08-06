Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Beykent-Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeki araç bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Beykent-Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeki araç bir anda tutuşarak alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen araç ekiplerin çalışması sonrasında söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beylikdüzü Beykent- Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin çıktığını gören sürücü, durdurduğu aracı terk ederek yangını çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürmeye çalıştı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

(Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Kaynak: İHA