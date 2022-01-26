Seyir halindeki otomobil alev aldı - Haberler
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Şahin Dikici idaresindeki 06 M 3185 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa Karayolu Nizip ilçesi girişinde seyir halindeyken alev aldı. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek yönden sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - GAZİANTEP

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Şanlıurfa Karayolu, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, Otomobil, 3. Sayfa, Haber

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