Seyir halindeki LPG'li araç bir anda alev aldı
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Seyir halindeki LPG'li araç bir anda alev aldı

Seyir halindeki LPG'li araç bir anda alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da seyir halindeki LPG'li araçta çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki LPG'li araçta çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Burmalı mahallesi Demirciler Çarşısı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlüt D., isimli şahsın kullandığı 26 KK 969 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek yanında bulunan kişi ile araçtan inip polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevler aracı sarmadan söndürdü. Yangın sonrası çevrede kısa süreli panik oluşurken, olay sonrası otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Seyir halindeki LPG'li araç bir anda alev aldı
Seyir halindeki LPG'li araç bir anda alev aldı
Seyir halindeki LPG'li araç bir anda alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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