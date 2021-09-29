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Seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.

Olay, Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motor kısmı seyir halinde iken alev alan kamyon, sürücüsünün durumu fark etmesi ile yol kenarına çekildi. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü

Seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü

Seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü

Seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü
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