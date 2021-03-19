Seyhan Şaşko kimdir? Seyhan Şaşko hayatı ve biyografisi! Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seyhan Şaşko, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seyhan Şaşko hakkında merak edilenler. Seyhan Şaşko hayatı ve biyografisi. Seyhan Şaşko kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seyhan Şaşko merak konusu oldu. İşte Seyhan Şaşko hakkında merak edilen Seyhan Şaşko kimdir, Seyhan Şaşko hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ocak 1989

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Ohri, Kuzey Makedonya

Boy: 1,75 m

Seyhan Şaşko, 7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Seyhan Şaşko, eğitimine de burada başladı. Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duydu. Tenis başta olmak üzere birçok spor dalına ilgi duyan Seyhan Şaşko, bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer almıştır.

Televizyonculuk kariyerine 2009'da TRT'de başladı. Daha sonra EUROSPORT'ta "Ters Köşe" isimli programı hazırladı ve sundu. 360 kanalında da çalıştı. Bir dönem Tivibu Spor'da çalışan Seyhan, şu anda beIN Sports Türkiye'de kariyerini sürdürmektedir.

Amatör olarak tenis oynamıştır, piyano da çalabilmektedir.

Bir dönem eski futbolcu ve yorumcu Tuncay Şanlı ile birlikte oldu. 2019'da Ersin Düzen ile çıkmaya başladı. 18 Mart 2021'de Ersin Düzen ile evlendi.