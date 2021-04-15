Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı
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Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı

Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı
Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde su seviyesi, son yağışlarla birlikte arttı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde su seviyesi, son yağışlarla birlikte arttı.

Mucur ilçesinde bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi. 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alınan 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, geçen yıl temmuz ayında kuraklıkla mücadele etti. Su oranı büyük oranda azalan ve kuruma tehlikesi yaşayan gölde, son yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. Gölün suyla dolması ile birlikte göçmen kuşlar gölde mola vermeye başladı. Doğaseverler ise, 187 kuş türüne ev sahipliği yapan gölde fotoğraf çektiriyor.Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Seyfe Gölü'ne çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Bulunduğumuz bölge konumu itibarıyla da önemli bir yer. Son zamanlarda artan yağışlarla birlikte gölümüzde ciddi bir su yükselmesi oldu. İnşallah daha iyi seviyeye gelir. Yaz sezonunda sıkıntı olursa bizim vereceğimiz kuyuyla su basarak kuş cennetini en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.


Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı
Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı
Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı
Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı
Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı
Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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