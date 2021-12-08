Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Karaaslan'dan Tutal'a ziyaret - Haberler
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Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Karaaslan'dan Tutal'a ziyaret

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Karaaslan'dan Tutal'a ziyaret
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Karaarslan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Karaarslan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Karaaslan, Ülkü Ocakları'na verdiği desteklerden dolayı Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'a teşekkür ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutal da Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanlığıyla uyumlu çalıştıklarını belirtti.

Ülkenin en büyük güçlerinden bir tanesinin de gençlik olduğunu aktaran Tutal, "Gençliğimizi doğru bir şekilde yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu alanda sorumluluk almaktan asla geri durmuyoruz. Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanımıza ve yönetimine şahsıma göstermiş oldukları ilgi alaka, nezaket ve çalışmalarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız kendilerine sonuna kadar açıktır." ifadesini kullandı.???????

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Karaaslan'dan Tutal'a ziyaret

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Karaaslan'dan Tutal'a ziyaret

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Karaaslan'dan Tutal'a ziyaret

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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