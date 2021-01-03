Seydişehir'de güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı
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Seydişehir'de güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

03.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:30
Seydişehir'de güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Seydişehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada gece nöbet tutan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Seydişehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada gece nöbet tutan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarında nöbet tutan emniyet, jandarma ve sağlık personelleri için sıcak çorba hazırlattı.

Uygulama noktaları ve kent merkezinde kontrol yapan polis ekipleri, çevre yolu üzerinde bulunan jandarma personeli ve sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret eden Başkan Tutal'a, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı eşlik etti.

Adile Baysal Aşevinde hijyenik ortamda hazırlanan çorbayı ikram eden Başkan Tutal, nöbeti başında olan personele kolay gelsin dileklerini iletti.

Başkan Mehmet Tutal, koronavirüse karşı tüm devlet kurumlarının birlik ve beraberlik içerisinde özverili bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Bu dönemin kahramanlarının sağlık ve güvenlik çalışanları olduğunu iafde eden Tutal, "Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu soğuk kış gecesinde sağlık çalışanları ile vatandaşların güvenliği için kontrol ve uygulama yapan polis ekiplerine moral ve destek vermek istedik ve sıcak çorba ikramında bulunduk." dedi.

Sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve hasta yakınları, Başkan Tutal'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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