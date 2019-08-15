Seydişehir'de geleneksel yayla şenliği

15.08.2019 17:09

Seydişehir Yenice Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğince, "Seydişehir Geleneksel Yayla Şenliği" düzenlendi.

Cevizler Oluğu Yaylasında düzenlenen şenliğe, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik ve köy sakinleri katıldı.

Kısa bir süre önce tamamlanan gençlik merkezinin de açılışının yapıldığı şenlikte, Oğuz Yılmaz ve Kerim Yağcı gibi şarkıcılar konser verirken aşıkların atışması ise şenliği renklendirdi.

Şenlikte ayrıca, palyaço ve sihirbaz gösterileri ile çocuk yarışmaları da düzenlendi.

Kaynak: AA