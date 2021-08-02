Seydikemer yangın söndürüldü mü? Seydikemer nerede, haritadaki yeri! 2021 Muğla Seydikemer yangın var mı, yangınları söndü mü?

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Seydikemer bölgesi oldu. Peki, Seydikemer yangın söndürüldü mü? Seydikemer yangını nerede çıktı? Seydikemer nerede, haritadaki yeri neresi?

Seydikemer haritadaki yeri merak edildi. Seydikemer'de çıkan yangının ardından buradaki yangın söndürüldü mü araştırılıyor. Peki, Seydikemer yangın söndürüldü mü? Seydikemer nerede, haritadaki yeri! 2021 Muğla Seydikemer yangınları söndü mü? İşte detaylar...

SEYDİKEMER NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Seydikemer, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir.

12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Fethiye ilçesinde yer alan Kemer beldesinin ilçeye dönüşmesi ve isminin Seydikemer olarak değişmesi sonucu oluşmuştur.

Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

SEYDİKEMER TARİHÇESİ

İlçe adını önceden Fethiye'ye bağlı olan Seydiler ile Kemer köylerinin adlarının birleşmesinden almıştır.

Seydiler Köyü, daha önce Seki mahallesiyle aynı muhtarlığa bağlı iken daha sonra muhtarlığı ayrılarak müstakil bir köy statüsüne getirilmiştir.

Kemer Beldesi ise adını mahallede bulunan tarihi Kemer Köprüsü'nden alır. 1915 yılında Seydiler kasabasının bir mahallesi ve bucak merkezi olan Kemer, 1946 yılında aralarında 4 km. olan Seydiler Köyü'nden ayrılarak müstakil bir köy olmuştur. 26 Aralık 1990 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile adı, Seydiler mahallesiyle ile birleştirilmesinden dolayı 'Seydikemer' olarak değiştirilmiştir.

SEYDİKEMER YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Seydikemer'de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi'nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.