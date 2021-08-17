SEY Vakfı'nın 200 bursiyeri okula başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SEY Vakfı'nın 200 bursiyeri okula başlıyor

SEY Vakfı'nın 200 bursiyeri okula başlıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı bünyesinde ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan 200 bursiyer, okula başlama heyecanı yaşıyor.

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı bünyesinde ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan 200 bursiyer, okula başlama heyecanı yaşıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, SEY Vakfı tarafından 19 Nisan-9 Mayıs'ta açılan "Gelecek Bursu" başvurularına Türkiye'nin 81 ilinden 10 bine yakın başvuru gelirken, aralarından kriterlere uyan 125 çocuk seçici kurul tarafından belirlenmişti.

Geçen yıl vakıf bünyesinde 75 öğrenci okutuluyordu. Böylelikle bu yıl yüzde 100 burslu okutulan öğrenci sayısı 200'e çıkmış olacak. Bu yıl SEY Vakfı ailesine katılan 125 öğrenci; aralarında Adana, Sakarya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Yozgat'ın da bulunduğu 48 il ve ilçede bulunan özel okullara yerleştirildi.

Vakıf bünyesinde, anaokulundan 8. sınıfın sonuna kadar olan tüm öğrencilerin servis, üniforma, bilgisayar, kitap gibi eğitime dair tüm ihtiyaçları yüzde 100 karşılanacak.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kurulan SEY Vakfı, ilk yılında 75 öğrenciye yaklaşık 4 milyon liralık burs sağlamıştı. Vakıf, bu yıl da 125 çocuğa daha toplamda 6 milyon liralık burs veriyor. Hedef, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te 1000 çocuğa 200 milyon liralık burs sağlamak.

"81 ilden 10 bine yakın başvuru aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, eğitimin toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukların gelişiminde en önemli faktörlerin başında eğitim geliyor. Eğer çocuk iyi bir eğitim almışsa geleceği güzel şekilleniyor. Ama maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz ki, salgın bunun en iyi örneği. Binlerce çocuk eğitim almayı bırakın, bilgisayara, kitaba, öğretmene bile ulaşamıyor. SEY Vakfı gelecek bursuna bu yıl Türkiye'nin 81 ilinden 10 bine yakın başvuru geldi. SEY Vakfı'nı kurarken ana hedefimiz her çocuğun eğitime kesintisiz ve eşit şartlarda ulaşmasını sağlamaktı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ailemiz her geçen yıl daha da büyüyor, çocuklarımızın başarıları artıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

JİGOLO OLMAK İSTERKEN 77 BİN LİRA DOLANDIRILDI
JİGOLO OLMAK İSTERKEN 77 BİN LİRA DOLANDIRILDI
Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Aleyna Tilki Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mustafa Er Mert Günok Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SEY Vakfı'nın 200 bursiyeri okula başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:14:31. #1.15#

title