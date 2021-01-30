Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı
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Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı

30.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:22

Şevval Sam, önceki akşam pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Emniyet güçleri ikiliye 3 bin 185'er lira para cezası kesti.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle büyük şok yaşadı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını şaşıran ikiliye, emniyet güçleri 3 bin 185'er lira para cezası kesti. Anne-kız muhabirlerin soruları yanıtsız bıraktı.

BAŞKA İSİMLER DE YASAKLARI DELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine tanınmış simaların kapalı olması gereken restoranlarda yemek yediği ortaya çıkmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski futbolcu Tanju Çolak da yakayı ele veren isimlerden olmuştu. Hem yasakları delen isimlere hem de servis açan restoranlara para cezası yazılmıştı.

Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı
Haber Yorumları (7)
ADALET: Onlar elit tabakadan. kendilerini TÜRK toplumunun üstünde gören yobazlardan. Sanatçı dediğin kurallara uyan örnek insan olmalı. kuralları hiçe saymak hem ahmaklık, hem aptallık, kuralsızlık cezası yemişler . işletmede ceza almalı ki böyle kural tanımazlar da suç işlemekten korunmalı. YAZIK
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SW SİNYOR. WİLLİMS HAKİKİ OLAN: İkisinide şiddetle kınıyorum bir daha olmasın
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FREELYSHOUT ABONESİ: Cahiller sürüsü...
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