Şevval Sam Kıbrıs'ta coştu…

03.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:16

Ünlü sanatçı yüksek enerjisi ile söylediği şarkılar ve mini şovlarla izleyenleri kendisine hayran bıraktı…

TV dizilerinde oyunculuğu kadar müzikteki başarılı sahne çalışmalarıyla da adından söz ettiren Şevval Sam Kıbrıs'ta Girne Rocks Hotel'de sahneye çıktı. İki saat kadar süren konserinde söylediği şarkılar ile başarılı bir sahne performansı sergileyen sanatçı yüksek enerjisi ve sıcak tavırları ile adeta izleyenleri büyüledi. Dekolte bir kıyafeti tercih eden ve konserinde mini şovlar da yapan sanatçı, orkestrasında bulunan yıllar önce Grup Laçin'den tanıdığımız perküsyon sanatçısı Teoman Dalcı ile de kaşık şov yaptı. Tahta kaşıklarla adeta kaşık düeti yapan ikilinin performansı alkış aldı. Kaşıkları büyük bir beceri ile çalan Şevval Sam, işinin ustası Teoman Dalcı'dan tam not aldı. Şavval Sam'ı dinleyenler arasında ünlü oyuncu Cihan Ünal'da vardı. Sam, Cihan Ünal'ın oturduğu masaya kadar giderek şarkı söyledi ve birlikte objektiflere poz verdiler.

Kaynak: Bültenler