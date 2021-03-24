Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek
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Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek

24.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:22
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sam'ın, 2005 yılında Akhisar'da minibüsüyle motosiklet sürücüsü Adem Genbaşı'na çarptığı ve Genbaşı'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yasak Elma dizisinin başrolü Şevval Sam, yıllar önce aldığı minibüsünü yılbaşı öncesi karavana çevirmiş, verdiği bir röportajda karavanının plakasını gizlemeye çalışması ise dikkatleri çekmişti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPMIŞ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şevval Sam'ın plakası görünmesin diye yoğun çaba gösterdiği karavanı hakkında sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı. 2005 yılında Aksihar'da bulunan Sam'ın 'prenses' adını taktığı ve yeşile boyattığı karavanıyla Zeytinliova yol kavşağında yeşil ışıkta geçerken ters yönden motosikletiyle gelen Adem Genbaşı'na çarptığı öğrenildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Edinilen bilgiye göre korkunç kazada tek gözü görmeyen Genbaşı'nın, kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirdiği öğrenilirken, gözlem altında tutulan Şevval Sam'ın ise motosiklet sürücüsünün kazada 8'de 8 kusurlu bulununca serbest kaldığı ortaya çıktı.

Haber Yorumları (1)
PAPAĞAN HATUN: Benimde hem karavan hem Paravanım var
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