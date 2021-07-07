Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...

Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'den flaş bir hamle geldi. İşte tüm ayrıntılar...