Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...
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Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...

Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'den flaş bir hamle geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktalamıştı.

İş insanı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi.

Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı. Syed Amir Ali Kirmani'de eski sevgilisini takibe aldı.

Eski aşıkların sosyal medyada takipleşmesi kafaları karıştırdı.

Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...
Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...
Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...
Şevval Şahin'den şaşırtan hamle! Eski sevgilisiyle...

Kaynak: Snob Magazin

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