Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? Şevval ayı orucu nasıl niyet edilir?

Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra Şevval ayı geliyor. Şevval ayı orucu ya da Şevval orucu, Peygamber efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Hadisi şerifte buyurduğu gibi Ramazan ayının oruçla geçirdikten sonra Şevval ayında tutulan altı gün oruç ile tüm seneyi oruçlu gibi geçirmiş kabul edileceği müjdelenmiştir. Peki Şevval orucu ne zaman başlar, nasıl tutulur, ne zamana kadar tutulması gerekir ve Şevval ayı orucu için nasıl niyet edilir? Bu soruların cevapları detayları ile haberimizde.

ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL, NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucuna Ramazan bayramının 1.gününden sonra başlanabilir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Ramazan ayının bitiminden sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu oruç arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.Şevval ayında tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; kısaca Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de boşuna yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyetlenmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!

Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak sünnet olduğundan, Şevvâl ayında tutulacak olan nâfile veya kazâ oruçları, bu günlerde tutmak çok iyi olur. Bazı âlimler, Şevvâl ayındaki 6 gün orucun, bayramdan sonra, vakit geçirmeden, hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişlerdir. Ama bu oruçları aralıklı tutmak da câizdir.

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

ŞEVVAL AYI ORUCU HAKKINDA HADİSLER

Şevval ayında tutulan oruçla ilgili 3 hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]

(Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]